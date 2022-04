Auto in Flammen: Polizei in Stendal schließt Brandstiftung nicht aus

Der beschädigte Mercedes steht am Mittwoch noch auf dem Schützenplatz in Stendal. Jetzt ist das Wrack entfernt worden.

Stendal - Noch immer ist nicht klar, warum ein Mercedes in der Silvesternacht auf dem Schützenplatz-Parkplatz in Stendal Feuer gefangen hat. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Volksstimme. Wann das Ergebnis vorliegt, konnte er noch nicht prognostizieren. Momentan werde Brandstiftung nicht ausgeschlossen.