Auto in Stendal abgeschleppt? So erfahren die Halter, wo ihr Fahrzeug während des Landesfestes steht

Ein unberechtigt parkendes Auto wird in der Hallstraße in Stendal abgeschleppt.

Stendal - Während allseits die Vorfreude auf das Landesfest in Stendal steigt, wächst bei einigen Autofahrern der Frust. Das Ordnungsamt der Stadt Stendal kontrolliert innerhalb des Festgeländes, ob die Berechtigungsplaketten vorhanden sind, die zur Einfahrt ins Sperrgebiet erforderlich sind.

Falls nicht, hängen die unerlaubt parkenden Fahrzeuge bald in der Luft. So geschehen in der Hallstraße, in der ein Pkw ohne den erwähnten Aufkleber stand. Mitarbeiter eines Abschleppdienstes befestigten die Abschlepphaken an jedem der vier Räder und hoben das Fahrzeug auf die Ladefläche. Von dort ging es zum Uchtewall, wo sich die Verwahrfläche für abgeschleppte Fahrzeuge befindet.

Bereits gegen Mittag standen dort sechs Autos, hinter deren Scheibenwischern rote Zettel steckten. Darauf werden die Halter informiert, dass ihr Wagen kostenpflichtig abgeschleppt wurde. Vor der Einfahrt zu der Fläche steht ein Parkverbotsschild. Ein weiteres Schild erklärt den unbefestigten Platz zur „Verwahrstelle Kfz“.

Die Frage, wie die Halter vom Schicksal ihres fahrbaren Untersatzes erfahren, beantwortet die Stadt Stendal sehr allgemein: „Nach der Umsetzung eines Fahrzeugs wird das Polizeirevier informiert.“ Das Abschleppen dürfte mehrere Hundert Euro kosten.