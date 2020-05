Die Vorbereitungen für das Autokino in Stendal laufen auf Hochtouren. Am 15. Mai ist Start, die Benutzungsregeln sind festgelegt.

Stendal l Emsiges Treiben auf dem Flugplatzgelände in Stendal. Gleich neben Tower und Flugfeld ist ein großes Gerüst aufgebaut worden. Es ist der Grundstock für das Autokino, das am morgigen Freitag eröffnete wird.

Zur Premiere um 16.30 Uhr läuft Der König der Löwen für Kinder, um 19.30 Uhr folgt Knives Out - Mord ist Familiensache und um 22.45 Uhr Joker. „Alles ist bestens vorbereitet“, sagt Veranstaltungsleiter Christian Legler. So stehen der Container für die Drive-In-Versorgung mit Popcorn, Snacks und Getränken wie auch der Toilettenhaus bereits auf dem rechten Fleck, die Leinwand wird heute montiert.

Lady-Day am Herrentag

Legler, Chef der Eventfirma Studio D4, arbeitet in Stendal mit der Stadtverwaltung und dem Uppstall-Kino eng zusammen. „Wir werden neben Kino auch Konzerte anbieten“, so der Wernigeröder. Eigens dafür hat er eine kleine Bühne aufstellen lassen. Das Programm für die Kultur-Arena in der Corona-Krise wächst, sagt Legler. Beispielsweise steht fest, am Herrentag speziell etwas für Frauen anzubieten. „Ein Lady-Day, bei dem die Herren ihre Damen gern begleiten dürfen.“

Benutzungsregeln

Damit das Autokino für alle eine Filmspaß wird, empfiehlt der Veranstalter, die Benutzungsregeln zu befolgen:

• Pro Pkw müssen mindestens zwei Tickets gekauft werden (für den Stellplatz).

• Tickets müssen online gekauft werden; es gibt keine Abendkasse.

• Es sind maximal zwei Personen pro Auto erlaubt, plus maximal drei Kinder aus dem eigenen Hausstand.

• Einlass ab 45 Minuten vor Filmstart.

• Stellplätze werden angewiesen, keine freie Platzwahl.

• Motoren sind grundsätzlich abzustellen, Scheiben und Cabriodächer bleiben geschlossen.

• Das Gastroangebot erfolgt als Drive-In, Bestellungen werden gegen Vorlage QR-Code ausgegeben, Verkauf nur gegen Barzahlung.

• Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Lieferservices erhalten keinen Zutritt zum Gelände.

• Der Sound kommt aus dem Autoradio, UKW-Frequenz wird auf der Leinwand mitgeteilt.

• Bei Fahrzeugbatterien, die schlapp machen, kann der Veranstalter mit Powerpacks Starthilfe geben.

• Kinoprogramm unter: www.cinemotion-kino.de/stendal und im täglichen Serviceteil der Volksstimme.