In Bismark sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt - darunter eine 15-Jährige.

Bismark (dt) l In Bismark ist es am Montag zu einem schwerern Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Wie das Polizeirevier Stendal am Dienstag mitteilt, verließ ein 18-jähriger VW-Fahrer das Gelände der Raiffeisentankstelle an einer Ausfahrt in Richtung Büste. Daraufhin wollte er an einer zweiten Zufahrt wieder auf das Gelände fahren und übersah einen 36-jährigen Osterburger mit seinem Renault, der gerade ein Auto überholte.

Bei der Kollision wurden neben den beiden Fahrern noch eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger verletzt. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus.