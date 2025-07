Stadträt in Stendal entscheidet über verkehrsberuhighte Innenstadt rund um den Marktplatz. Das Ergebnis ist knapp.

Autofreie Innenstadt in Stendal: Stadtrat fällt Entscheidung

Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger: Auf dem Marktplatz in Stendal herrscht immer wieder Trubel.

Stendal - Viele Gastronomen in Stendal wünschen ihn sich laut Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos): einen verkehrsberuhigten Bereich rund um den Marktplatz in der Hansestadt. Nach langer Diskussion hat der Stadtrat seine Entscheidung gefällt.

Die AfD-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, den Zugang für alle Fahrzeuge weiterhin wie gehabt zu ermöglichen und jegliche Planungen zur Verbannung von Autos zu unterlassen. „Wie sollen beeinträchtigte Bürger und Touristen sonst die Breite Straße und die Verwaltung erreichen?“, fragt Arno Bausemer (AfD) am 30. Juni 2025 in der Stadtratssitzung im Rathaus. Immer mehr Geschäfte verschwinden zudem aus der Innenstadt. „Nur so bleibt sie lebendig.“

Oberbürgermeister Bastian Sieler betonte in der Sitzung, dass es nicht darum geht, Autos komplett aus der Innenstadt zu verbannen. Vielmehr wird ein Konzept erarbeitet, um den Bereich um den Markt zu beruhigen. Dieses hätte dann erprobt werden können.

Studien beweisen positive Effekte

Studien würden zudem belegen, dass eine Fußgängerzone ohne Verkehr positive Effekte hat. „Die Menschen verweilen länger und kaufen mehr ein“, erklärt Bastian Sieler. Das Ziel ist es, vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer zu schützen.

Auch andere Stadtratsmitglieder sprachen sich für eine Verkehrsberuhigung aus. „Der Antrag der AfD ist unnötig. Die Innenstadt soll nicht komplett gesperrt werden“, sagt Reiner Instenberg (Fraktion SPD/Ortsteile).

„Das Entwicklungspotenzial der Stadt wird so unterbunden. Es gibt zudem viele Kinder, die gerade jetzt wieder auf dem Markt spielen. Das ist keine Lösung für das Problem“, ergänzt seine Fraktionskollegin Wiebke Bretschneider. Sie habe den Eindruck, die AfD-Fraktion möchte mit dem Antrag „spalten und polarisieren“.

Trotz der Kritik zum Vorschlag der AfD-Fraktion wurde der Antrag mit knapper Mehrheit angenommen. 18 Stadträte stimmten dafür und 15 dagegen. Es gab fünf Enthaltungen. Das Konzept für eine autofreie Innenstadt wurde damit ausgebremst.