Spontan zum Autokauf – das gibt es immer seltener. Kunden checken vorab, welche Modelle am meisten fürs Geld bieten. Ein Autohaus in Stendal stellt sich darauf ein.

Autokauf in Stendal: Autohaus setzt auf Künstliche Intelligenz

Das Autohaus Thormann in Stendal arbeitet immer stärker digital. Charlene Henning von der Vertriebsassistenz bei der Annahme eines Fahrzeugs mit Hilfe eines Tablets.

Stendal - Wer sich jemals in einem Autohaus umgesehen hat, kennt sie: große Preistafeln in den Fahrzeugen. Sie verraten einiges über Ausstattung, Baujahr und nennen meist im unteren Teil den Preis. Im Autohaus Thormann in Stendal ist das ein wenig anders gelöst.