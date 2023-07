Am Fahrbahnrand der B189 in Stendal waren standen mehrere Leitkegel, die den Verkehr davon abhalten sollten, die frisch gestrichene Fahrbahnmarkierung zu berühren.

Stendal - Autofahrer musste auf der B189 zwischen Stendal und Buchholz am Dienstagvormittag plötzlich Slalom fahren. Orange-weiße Leitkegel waren am rechten Straßenrand in Richtung Stendal platziert. Doch die Kegel wollten nicht an Ort und Stelle bleiben und einige lagen gegen 11 Uhr bereits mitten auf der Fahrbahn.

Aufgestellt wurden die Kegel von der Kreisstraßenmeisterei, hat ein Mitarbeiter an der B189 der Volksstimme auf Nachfrage gesagt. Die Fahrbahnmarkierung wurde frische gestrichen.