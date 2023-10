B188 - Verkehr vor Stendal fließt zäh an der Baustelle vorbei

Wegen der Arbeiten am Mittelstreifen der B188 muss der Verkehr über die Ortsumgehung Stendal geleitet werden.

Stendal - Die Arbeiten am Mittelstreifen der Bundesstraße 188 vor den Toren Stendals sind in vollem Gang. Autofahrer, die aus Richtung Tangermünde kommend nach Stendal wollen, müssen über die Ortsumgehung in Richtung Wittenberge fahren, um dann auf den Arnimer Damm einzubiegen.

An diesem Abzweig sind sie allerdings Linksabbieger, so dass es pro Grünphase nur einige wenige Fahrzeuge über die Kreuzung schaffen. Neben der Beseitigung des Grünstreifens müssen die Mitarbeiter der Baufirma auch die Fundamente der früheren Straßenlaternen aus dem Boden entfernen.

Dieser Teil der Arbeiten soll sich noch etwa zwei Wochen hinziehen. Anschließend kommt das Stück bis zur Abfahrt Bindfelde an die Reihe.