B189, B188 und Landesstraßen werden im Kreis Stendal saniert

Stendal (vs) - Autofahrer im Landkreis Stendal müssen sich in den kommenden Wochen an mehreren Stellen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Montag, 23. Mai, beginnen südlich von Stendal an der B188 sowie an der Landesstraße 30 bei Käthen kleinere Sanierungsarbeiten.

Weiter werden an der B-188-Südumfahrung beginnend an der Auffahrt von der B189 (Richtung Wittenberge/Rathenow) punktuell Fahrbahnschäden beseitigt. Die Auffahrt von der B189 aus Richtung Magdeburg wird gesperrt, teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit. Der Verkehr würd über die Lüderitzer und Heerener Straße umgeleitet. Am 31. Mai sollen die Arbeiten an der Südumfahrung abgeschlossen sein.

Ebenfalls knapp anderthalb Wochen sind für die Fahrbahnsanierung der L30 eingeplant. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anbindung der B188 und dem Ortseingang von Käthen. Von Montag, 23. Mai, bis Mittwoch, 25. Mai, wird die Strecke gesperrt. Eine Umleitung führt über die B188 bis zum Abzweig der Kreisstraße zwischen Möringen und Schönfeld, die L15 (Steinfeld bis Kläden) sowie die L30 (Kläden bis Deetz) nach Käthen. Nach dem 25. Mai wird der Verkehr bis zum 31. Mai halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Kosten für beide Sanierungsarbeiten betragen insgesamt rund 100.000 Euro.