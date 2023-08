Wann konnte ihr Umfeld ahnen, dass Susanne P. (Name geändert) schwanger war? Darum ging es am zweiten Tag im Prozess gegen die Mutter des in Tangerhütte getöteten Babys.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Tangerhütte - Die erste Zeugin, eine Mitarbeiterin des DRK, kam seit 2019 täglich in den Haushalt der Familie, um das jüngste Kind medizinisch zu betreuen. Noch am 22. März sei ihr ein Wäscheberg im Bad der Angeklagten aufgefallen. Eine Woche später, als der Fund der Babyleiche in Tangerhütte bereits die Runde gemacht hatte, sprach sie Susanne P. auf das schreckliche Geschehen an, ohne dass die reagiert hätte.