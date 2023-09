Baby brutal getötet - Mutter aus dem Kreis Stendal muss ins Gefängnis

Susanne P. (Name geändert) wurde vom Landgericht Stendal des Totschlags an ihrem neugeborenen Baby für schuldig befunden und muss ins Gefängnis.

Stendal - 30 Minuten. So lange hat das Neugeborene von Susanne P. (Name von der Redaktion geändert) laut rechtsmedizinischem Gutachten gelebt, bis es im März dieses Jahres von seiner Mutter in Tangerhütte getötet wurde. Die Leiche war in einem Müllsack gefunden worden, der in einem Altkleidercontainer lag.