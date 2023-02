Miltern - Babyglück im Hause Wendler. Die gebürtige Altmärkerin Laura Müller und der Schlagersänger Michael Wendler erwarten Nachwuchs. Stolz haben der 50-Jährige und seine 22 Jahre alte Frau, die in den USA leben, das am 6. Februar 2023 über soziale Netzwerke verkündet. Unter einem Bild, auf dem sie Babyschühchen halten, schreiben sie: „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs.“ Doch wie sieht das Interesse in Laura Müllers Heimatort aus?