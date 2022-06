Dorfleben Backstube unter einer Dorfkirche bei Tangerhütte ist von EU-Interesse

Schernebeck bei Tangerhütte will eine Backstube in seine Kirche einbauen und zwar unter dem Altarraum. Wie das aussehen soll und was die Schernebecker in ihrer Kirche schon alles auf die Beine gestellt haben, davon machte sich jüngst eine EU-Kommission auf der Suche nach Vorzeigeprojekten ein Bild. Die Idee dahinter: Man will den ländlichen Raum besser vermarkten.