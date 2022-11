Bahnchaos - Ausfälle und Verspätungen in Stendal

Die Streckensperrung nach einem Güterzugunfall bei Gifhorn lässt unvorbereitete Bahnreisende in der Hansestadt stranden.

Die Streckensperrung zwischen Wolfsburg und Hannover sorgte für Zugausfälle in Stendal.

Stendal - Verspätungen und die Deutsche Bahn gehören inzwischen zusammen wie Pech und Schwefel. Dass Züge einen ganzen Tag lang nicht fahren, gehört jedoch zu den selteneren Vorkommnissen. Ausfälle im Fernverkehr standen am 17. November nach einem Güterzugunfall bei Gifhorn allerdings auf der Tagesordnung am Hauptbahnhof in Stendal.