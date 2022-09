Bahnübergang, Einbrüche und mehr: Polizei gibt Sicherheitstipps

Von der Sicherung eines abgestellten Fahrrades bis zur Einbruchsprävention fürs Eigenheim hat der Präventionsbus des Landeskriminalamtes (LKA) einiges an Bord. In Tangerhütte, wo er Station machte, gibt es aber noch viele weitere Probleme, die die Menschen beschäftigen. Der zentrale Bahnübergang ist eines davon.

Tangerhütte - Geht es sonst eher verhalten los bei den Informationstagen des LKA-Mobils, so waren diesmal in Tangerhütte gleich am Morgen mehrere Einwohner mit Fragen vor Ort. Auch eine Gruppe ukrainischer Geflüchteter interessierte sich für das, was das große Polizeimobil zu bieten hatte. Schnell kam das Gespräch auf Radfahrer und den zentralen Bahnübergang. Der scheint in Tangerhütte schon länger ein Problem zu sein.