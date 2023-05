Früher als geplant geht die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal in Betrieb. Ab Mitte 2024 rechnet das Land mit bis zu 600 Asylsuchenden.

Bald 600 Asylsuchende in Stendal - Eröffnung von Aufnahmeeinrichtung früher als gedacht

Die Asylunterkunft in Stendal hinter einem alten Stacheldrahtzaun der ehemaligen Grenztruppenkaserne aus DDR-Zeiten: Die Landesaufnahmeeinrichtung soll früher eröffnet werden als gedacht.

Stendal - Ein Bagger zertrümmert einen alten Betonweg, Pflaster wird verlegt und an jedem Gebäude sind Bauarbeiter in Gange: Viel fehlt nicht mehr, damit die Asylunterkunft in Stendal eröffnen kann. Und wegen wachsender Flüchtlingszahlen werden sich die Tore der Erstaufnahmeeinrichtung wohl früher öffnen als gedacht.