Die sogenannte Raw-Kreuzung in Stendal ist endlich fertig. Die letzten Arbeiten wurden am Dienstag, 8. August, beendet.

Bauarbeiten am Nachtigalplatz in Stendal - Unfallschaden repariert

Eine Ampelanlage musste am Nachtigalplatz in Stendal noch ausgetauscht werden.

Stendal - Für Autofahrer ist es am Dienstagvormittag auf der sogenannten Raw-Kreuzung am Nachtigalplatz in Stendal noch einmal eng geworden. Die Fahrbahn ist zwar längst erneuert, aber wegen eines Unfalls im Frühjahr mussten die Bauarbeiter erneuert Hand anlegen.

Wie von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt angekündigt, wurde ein neuer Mast für eine Ampelanlage aufgestellt – und zwar auf der Seite der Tangermünder Straße. Autofahrer, die aus Richtung Tangermünde auf die Kreuzung auffahren wollten, mussten von 7 bis circa 11 Uhr vorsichtig an den Bauarbeitern vorbeifahren. Die haben das Ampel-Provisorium mit dem Mast ausgetauscht.

Der Nachtigalplatz war vom 10. bis 29. Juli eine Baustelle. Die Fahrbahn wurde erneuert und Wasserleitungen umverlegt. Die Ampelanlage an der Tangermünder Straße war ursprünglich wohl nicht Teil der Planungen. Der ursprüngliche Mast wurde im April dieses Jahres von einem Lkw-Fahrer angefahren und beschädigt, hieß es damals in einem Polizeibericht.