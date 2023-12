Die Straße rund um den Mönchskirchhof in Stendal wird am Donnerstag, 7. Dezember, für den Verkehr freigegeben.

Stendal - Eine Radlader-Schaufel und ein Dixi-Klo bilden das letzte Echo der neunmonatigen Bauarbeiten am Mönchskirchhof in Stendal. Die sanierten Straßenabschnitte im Nordosten und -westen der Parkanlage werden am Donnerstag, 7. Dezember, für den Verkehr freigegeben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die ehemalige Asphaltschicht ist einer filigraneren Granit-Kleinstein-Pflasterung gewichen. Autofahrer müssen nicht mehr auf der Straße beziehungsweise halb auf dem Fußgängerweg parken, sondern können auf richtige Parkplätze zurückgreifen.

Der grundhafte Ausbau der Straße hat mehr als 1,1 Millionen Euro gekostet. Zwei Drittel der Baukosten wurden von Bund und Land Sachsen-Anhalt über das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ finanziert.

Am Ausbau der Straßenabschnitte waren neben der Hansestadt Stendal auch die Abwassergesellschaft und die Stadtwerke Stendal beteiligt. Die feierliche Freigabe findet am Donnerstag um 14.30 Uhr statt. Autofahrer, die die sanierte Straße am Mönchskirchhof nutzen möchten, müssen sich also bis zum Nachmittag gedulden.