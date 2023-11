Bauarbeiten an A14-Abfahrt Stendal-Mitte laufen an

Nach einigen Wochen der Ruhe wurden die Arbeiten an der künftigen Autobahnabfahrt Stendal-Mitte an der Landesstraße 15 zwischen Schernikau und Uenglingen wieder aufgenommen.

Schernikau - Im Rahmen der Nordverlängerung der Bundesautobahn 14 soll der Bauabschnitt zwischen Tangerhütte und Lüderitz am 14. Dezember freigegeben werden. Mit der nächsten sogenannten Verkehrseinheit (Lüderitz - Stendal Mitte) rückt der Streckenbau in die Einheitsgemeinde Bismark vor. Nach einigen Wochen der Ruhe wurden zirka vor drei Wochen die Arbeiten an der künftigen Autobahnabfahrt Stendal-Mitte an der Landesstraße 15 zwischen Schernikau und Uenglingen wieder aufgenommen.