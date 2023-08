Bauarbeiten am Mönchskirchhof in Stendal führen zu Einschränkungen für Fußgänger und Autofahrer an der Brüderstraße. Auch die Erreichbarkeit des Stadtarchivs ist davon betroffen.

Der Abschnitt der Brüderstraße am Stadtarchiv in Stendal wird ab 21. August für den Fuß- und Autoverkehr gesperrt werden.

Stendal - Kaum sind die Bauarbeiten am Westwall in Stendal, Höhe Mönchskirchhof, beendet und die Straße für den Verkehr wieder frei, ist die nächste Straßensperrung ganz in der Nähe in Sicht.