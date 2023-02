Die Neugestaltung des Mönchskirchhofes soll gestoppt werden, so der Antrag einer Stadtratsfraktion in Stendal. Die Entscheidung ist gefallen.

Platzgestaltung in Stendal

Der Mönchskirchhof in Stendal soll umgestaltet werden. Eine Stadtratsfraktion hat beantragt, das Projekt zu stoppen.

Stendal - Wird der Mönchskirchhof in Stendal umgestaltet oder wird das Vorhaben gestoppt? Der Stadtrat in Stendal hat am Dienstag, 13. Februar, eine Entscheidung getroffen.