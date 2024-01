Auf der Bindfelder Kreuzung der Stendaler Ortsumfahrung B188/B189 wurden von Landwirten die Auf- und Abfahrten mit Traktoren versperrt. Die nächste Protestaktion in Stendal ist schon in Sicht.

Die Auf- und Abfahrten auf der Bindfelder Kreuzung der Stendaler Ortsumfahrung B188/B189 waren am 31. Januar dicht.

Stendal - Autofahrer mussten am 31. Januar etwas Geduld mitbringen. Der Bauernverband in Sachsen-Anhalt hatte erneute Proteste angekündigt. Hierbei wurden im ganzen Bundesland wieder die Autobahnauffahrten durch Traktoren und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge blockiert – auch der Landkreis Stendal war betroffen.

So kam es auf der Bindfelder Kreuzung der Stendaler Ortsumfahrung B188/B189 am Vormittag und Mittag zu Einschränkungen, weil sich Landwirte mit ihren Fahrzeugen zu einer weiteren Protestaktion versammelten hatten. Die Auf- und Abfahrten wurden laut Jana Buch, Pressesprecherin des Polizeireviers Stendal, bis etwa 12.30 Uhr blockiert. Der Protest gilt unter anderem der Haushaltspolitik sowie der Streichung des Agrardiesels. Aber auch generell wird gegen das Ampel-Bündnis und deren Politik demonstriert.

Am 2. Februar soll es mit der Protestaktion auf den Straßen in Sachsen-Anhalt weitergehen. In Stendal wird es zudem ein gemeinsames Mahnfeuer von Handwerkern, Gewerbetreibenden und Landwirten mit verschiedenen Redebeiträgen geben. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Stendaler Schützenplatz.

Wie das Landesverwaltungsamt gestern bekannt gab, werden zukünftig unangemeldete Proteste der Landwirte an Autobahnen und deren Zufahrten verboten. Das Verbot gilt auch für Versammlungen, die eine Anmeldefrist von 48 Stunden nicht einhalten. Das Verbot soll am 14. Februar auslaufen.