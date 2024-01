Abfahrt der Landwirte in Stendal zur Demonstration nach Magdeburg am Montag, 8. Januar. Einen Tag später haben die Bauern mit Herbert Wollmann (SPD) das Gespräch gesucht.

Stendal. - Bundestagsabgeordneter Herbert Wollmann (SPD) hat am Dienstag Landwirte in seinem Büro in der Stadtseeallee 20 in Stendal empfangen. Forderungen wurden in beide Richtungen gestellt. Auch, was die Blockade der Elbbrücke bei Tangermünde angeht.