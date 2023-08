Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Langsam aber sicher nimmt die Bauernmarkthalle in Stendal Gestalt an. Noch sind es zwar hauptsächlich fleißige Bauarbeiter in Latzhosen, die die Räume mit Leben füllen, doch das könnte sich schon bald ändern. Die Zeichen stehen gut, dass schon bald wieder Händlerinnen und Händler ihre Produkte aus der Region in der ehemaligen Feuerwehrhalle zum Verkauf anbieten können.