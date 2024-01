Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Kein bisschen müde zeigt sich die Bauernschaft an ihrem fünften Protesttag. Im Gegenteil, sie zieht die Aktionen mit aller Konsequenz durch und gewinnt weitere Sympathisanten, die sich gemeinsam mit den Landwirten gegen die Politik der Ampelregierung in Berlin auflehnt. So wird selbst der große Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Stendal am späten Nachmittag vom Bauernprotest begleitet.