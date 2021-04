Baustart verzögert sich: Neuer Kiosk für den Stendaler Tiergarten wird wohl erst im Herbst fertig

Stendal. Groß war die Hoffnung, dass es nach jahrelanger Debatte nun wirklich zügig etwas wird mit dem neuen Tiergarten-Kiosk. Die Hoffnung wurde nicht nur vom Stadtratsbeschluss im Februar vorigen Jahres genährt, das Vorhaben unverzüglich umzusetzen, sondern auch von den ersten Arbeiten. Im Herbst wurde der alte Kiosk abgerissen, kurz vor Weihnachten die Bodenplatte für den Neubau gegossen. Die Ankündigung damals: Sobald es im Frühjahr das Wetter zulässt, geht es richtig los. Im Sommer wird Eröffnung gefeiert.

Dass es im Frühjahr möglichst bald losgehen soll, ist noch immer geplant, die Auftragsvergabe an Firmen läuft. „Wir müssen sehen, dass wir jetzt in die Puschen kommen“, sagte SWG-Geschäftsführer Daniel Jircik auf Nachfrage. Er rechne damit, dass in den nächsten 14 Tagen die Aktivitäten auf der Baustelle zunehmen werden. Allerdings musste die SWG den Fertigstellungstermin deutlich verschieben. Jircik: „Wir rechnen mit Mitte Oktober.“

Stadträte fordern: Bausumme darf nicht überzogen werden

Auch wenn es den Verzug gibt, ist für den SWG-Chef klar, dass es mit dem Bauvorhaben weitergeht. Nach Volksstimme-Informationen hatte es vor einigen Wochen aber durchaus so ausgesehen, dass die Umsetzung in Gefahr geraten könnte. Grund dafür sollen Forderungen von Stadträten für den Vertrag sein, den die Hansestadt Stendal mit der SWG abschließt, damit sie im städtischen Auftrag den Kiosk errichtet. Ein zentraler Punkt soll dabei die Zusicherung sein, die geplante Bausumme von 400.000 Euro nicht zu überschreiten.

„Die Vertragskonditionen sind klar“, so Daniel Jircik. Nach jetzigem Stand hätten diese sich aus SWG-Sicht nicht verschlechtert.

Das letzte Wort ist darüber allerdings noch nicht gesprochen. Der Vertrag bestehe zwar, aber es gibt noch immer Änderungswünsche, bestätigte Stadtsprecher Armin Fischbach auf Nachfrage. „Dem letzten Kenntnisstand nach, wird derzeit ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen erarbeitet, um für die Maßnahme einen breitestmöglichen politischen Konsens herzustellen“, so Fischbach. Bis Ende vergangener Woche war der Antrag aber noch nicht im Stadtratsbüro eingegangen.

Vermutlich wird er im nächsten Wirtschaftsförderungs-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss behandelt, der am 29. April tagt. „Um schnellstmöglich mit der Umsetzung anfangen zu können. Da er ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen werden soll, wäre dies ein eindeutiges Votum, schnellstmöglich mit der Umsetzung zu beginnen“, sagte der Stadtsprecher. Denn der Stadtrat würde erst wieder Ende Mai tagen.

Fischbach betonte, dass sich alle Beteiligten einig seien, dass die Maßnahme fortgesetzt und wie geplant umgesetzt wird. Auf Nachfrage bestätigte er die Forderung von einigen Stadträten, dass die Kosten bei den veranschlagten 400.000 Euro gedeckelt werden sollen und dies im Vertrag festgeschrieben werden soll. „Grundsätzlich ja, auch wenn die Deckelung nicht derart strikt ist. Im Grunde besteht Einigkeit darüber, dass wohl unvermeidbare Kostenerhöhungen die Umsetzung der Maßnahme nicht gefährden sollen. Zu diesem Zwecke sollen dem Oberbürgermeister per Beschluss haushaltsrechtliche Befugnisse erteilt werden, um Kostensteigerungen ausgleichen zu können“, sagte der Stadtsprecher.

Was passiert, wenn der Vertrag nicht zustande kommen sollte? Fischbach: „Er wird zustande kommen.“ Und wenn doch nicht, würde die Stadt selbst als Bauherr einspringen? Fischbach: „Das wird nicht nötig werden, da der Vertrag zustande kommen und das Vorhaben deshalb nicht scheitern wird.“

Nur ein Bewerber hat sein Angebot abgegeben

Mit dem Abriss des alten Gebäudes, der neuen Bodenplatte und bereits eingeworbenen Materialspenden sind schon Tatsachen für das Projekt geschaffen worden, obwohl die Umsetzung noch nicht komplett vertraglich geregelt ist. Ist das ein übliches Verfahren? Das verneint Armin Fischbach, aber ähnliche Vereinbarungen seien in der Vergangenheit „durchaus schon vorgekommen“. Die Stadtverwaltung habe nach inhaltlicher Vertragsabstimmung aber vordergründig so gehandelt, um den Stadtratsbeschluss von vor gut einem Jahr zum zügigen Baubeginn umzusetzen. „Ein solches Handeln setzt natürlich bei allen Beteiligten ein gegenseitiges Vertrauen voraus, welches auch besteht“, versicherte der Stadtsprecher.

Während der Bau ruht, lief schon die Ausschreibung für die Bewirtschaftung. Die wird von der Stadt vergeben. Nur ein Bewerber hatte sein Angebot fristgemäß eingereicht. „Derzeit befinden wir uns in der Verhandlung des Mietvertrags mit dem Interessenten“, sagte Armin Fischbach. Nach Volksstimme-Informationen möchte der jetzige Anbieter der Tiergarten-Gastronomie den Kiosk betreiben.