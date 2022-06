Bauarbeiten Baustelle Schadewachten Stendal: Der Asphalt ist da

Die Straße am Schadewachten in Stendal nimmt Formen an. Die Asphaltdecke wird aufgetragen. Das Ende der Bauarbeiten naht. Die Stadtverwaltung nennt möglichen Zeitpunkt, ab wann die Straße in Stendal für den Verkehr freigegeben wird.