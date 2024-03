Mieter fordern eine Lösung für das Parkchaos in der Straße Am Pulverturm. So will die Stadtverwaltung die Lage entspannen.

In der Straße Am Pulverturm in Stendal ist das kostenlose Parken auf zwei Stunden begrenzt. Anwohner können nur mit „Ausweis“ kostenlos parken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Am Pulverturm in Stendal herrscht Parkplatznot, seit die Bauarbeiten in der Hallstraße bis zur Kreuzung am Landratsamt vorangeschritten sind. Zudem kommen Anwohner eines Hauses Am Pulverturm nicht mehr zu ihren angemieteten Parkplätzen.