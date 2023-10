Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Mönchskirchhof in Stendal ist der Westwall gesperrt. Die nächste Sperrung ist auch schon in Sicht.

Baustellen-Chaos in Stendal hält an: Westwall dicht – nächste Sperrung in Sicht

Eine der vielen Baustellen in der Stendaler Innenstadt: Hier am Westwall erfolgt die Anbindung zur komplett erneuerten Straße Mönchskirchhof.

Stendal - Es ist sicherlich kein Geheimnis mehr: Autofahrer haben es derzeit nicht leicht in Stendal. An verschiedenen Orten machen ihnen Baustellen das Leben schwer. Dann wurden auch noch die Parkgebühren in der Innenstadt verdoppelt.

Jetzt reiht sich der Westwall ins Verkehrschaos der Hansestadt mit ein. Seit 16. Oktober ist dieser auf Höhe Mönchskirchhof im Bereich der Fußgängerampel für den Autoverkehr dicht. Der Grund sind Bauarbeiten am Mönchskirchhof. Die Straßen auf den Seiten der Stadtbibliothek und des Hildebrandgebäudes des Winckelmann-Gymnasiums werden saniert. Straße und Fußweg werden ausgebessert und mit neuen Pflastersteinen versehen.

Die Arbeiten dauern noch bis zum 27. Oktober an. Eine große Entlastung ist für Autofahrer in Stendal jedoch nicht in Sicht. Kurz bevor der Westwall wieder frei ist, wird ab dem 23. Oktober die Kreuzung Hallstraße/Am Dom/Karlstraße gesperrt werden.