Friedrichshof/Grassau - „Schöne Scheiße“, sagt Regina Höfermann aus Grassau und meint damit die Ortsverbindung zwischen ihrem Dorf und Friedrichshof auf der anderen Seite des Wäldchens. Die Straße ist bereits seit Mitte November gesperrt, weil tiefe Schlaglöcher im Asphalt dringend ausgebessert werden müssen. Die Fahrzeit in die Stadt – von Grassau nach Bismark oder von Friedrichshof nach Stendal – ist seitdem doppelt so lang. Ärgerlich für alle, die ab und an zu Supermarkt, Arzt oder Apotheke müssen, besonders ärgerlich für die, deren täglicher Arbeitsweg sich dadurch deutlich verlängert.