Helen-Keller-Schule Baut der Landkreis Stendal eine neue Förderschule?

Seit Jahren ist ein Neubau der Helen-Keller-Förderschule im Gespräch. Pädagogen bemängeln Brandschutz, Barrierefreiheit und Enge in früherem Kita-Bau in Stendal. Durch eine Ortsbegehung von Kreistagsabgeordneten scheint nun Bewegung in das geplante Bauvorhaben zu kommen.