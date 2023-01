Inspiriert von der „Langen Woche der Nachhaltigkeit“ wurden gemeinsam mit dem NABU-Kreisverband Stendal einige Arten näher betrachtet, die in der Altmark leben. Arten, deren Lebensraum durch Eingriffe des Menschen stark beeinträchtigt wird oder gar verschwindet. Die Volksstimme gibt ihnen eine Stimme. Dieses Mal: der Rotmilan.

Stendal - Mir gefällt es in Deutschland. Vor allem in Ostdeutschland – obwohl meine fetten Jahre dort lange vorbei sind. Alles klar: Roter Milan, denkst du jetzt vielleicht. (Dabei bin ich rostfarben mit weißen, braunen, grauen und schwarzen Anteilen.) Aber was habe ich denn schon mit Politik zu tun?