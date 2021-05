Bedrohung: Wald in Uchtspringe soll Naturschutzgebiet werden

Uchtspringe/Stendal - Moorwälder stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Biotope in Deutschland und sind von der Vernichtung bedroht, erklärt Ines Wahl, Pressesprecherin des Landesamts für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in Halle. Aus diesem Grund soll der „Moorwald Uchtspringe“ als FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) ausgewiesen werden. Die 27 Hektar große Waldfläche an der Alten Hauptstraße im Ort soll somit zum Schutzgebiet werden.

Im streng geschützten Lebensraumtyp „Moorwald“ sollen die Tiere und und sehr seltenen Pflanzen weiterhin erhalten bleiben. Der Moorwald ist hauptsächlich durch Entwässerung, Grundwasserentnahme und Wegebau im Wasserhaushalt gefährdet. Hinzu kommen Schadstoffe aus der Luft und der Torfabbau.

Damit der Moorwald (drei Hektar groß) in Uchtspringe zum Schutzgebiet wird, muss der Vorschlag durch mehrere Instanzen. Zu Beginn begründete das Landesamt für Umweltschutz ihr Vorhaben und nannte ihre Ziele. Des Weiteren erstellte die Behörde eine Übersicht über die angesiedelten Pflanzen und Tiere. Dort stehen unter anderem Glockenheide, Wollgras und Moosbere, zählt Ines Wahl auf. Die Mitarbeiter dokumentieren später die jeweilige Anzahl. Das Planungsamt der Stadt Stendal sowie der Ortsbürgermeister von Uchtspringe, Jürgen Schlafke, wurden über die Planungen informiert.

Ortsbürgermeister von Uchtspringe regt „Schäferwald“ als offiziellen Namen an

Jürgen Schlafke hat nichts gegen das Vorhaben. Er regte jedoch bei Stephan Pönack, Planungsamtsmitarbeiter der Stadt, an, dass der Name des Vorschlags „Moorwald Uchtspringe“ nicht passt. Denn seit 1892 ist das Moorgebiet unter dem Namen „Schäferwald“ bekannt, begründet der 72-Jährige. Dafür spricht zudem, dass eine in den 80er Jahren entstandene Wohnsiedlung westlich des Moorgebietes den Namen „Am Schäferwald“ trägt. Stephan Pönack hat den Einwand des Ortsbürgermeisters an das Landesamt weitergeleitet. In dieser Woche erwartet der 43-Jährige ein Entscheidung zur Namensgebung.

Zudem wird ab dem 10. Juni bis zum 12. Juli der Vorschlag auf der Internetseite der Stadt, www.stendal.de, sowie in der Verwaltung in der Moltkestraße in Stendal für die Öffentlichkeit einzusehen sein. In dieser Zeit „können die Bürger dazu Stellung beziehen“, sagt Stephan Pönack. Er leitet die Ergebnisse und Änderungsvorschläge dann an das Landesamt weiter. Das Ministerium setzt sich im nächsten Schritt mit den Meinungen der Bürger auseinander und prüft sie. Nachdem das Kabinett zugestimmt hat, gehen die Pläne an das Bundesumweltamt, beschreibt Ines Wahl die Prozedur. Wenn das Bundesumweltamt grünes Licht gibt, kommen die Unterlagen zur EU-Kommission. Wenn sie mit dem Meldevorschlag einverstanden ist, kommt der Moorwald ins EU-Amtsblatt. Ab diesem Zeitpunkt hat das Land sechs Jahre Zeit, das Moorgebiet in ein Schutzgebiet umzuwandeln. Aktuell kann die Pressesprecherin keinen genauen Zeitplan nennen.

Ines Wahl versichert, dass Bürger weiterhin auf den vorhandenen Wegen spazieren gehen können. Denn Jürgen Schlafke stellt sich die Frage, ob der Wald trotz des möglichen Schutzstatus, noch betreten werden darf. „Der Wald ist den Bürgern ans Herz gewachsen. Es wäre schade, wenn es zum Betretungsverbot käme.“ Konkrete Regelungen werden sich aber erst nach der Bestätigung der EU-Kommission ergeben, sagt Ines Wahl.