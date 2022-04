Bei den Arbeiterfestspielen tanzte ganz Stendal auf dem Marktplatz

Stendal - An die Tage vom 20. Juni bis zum 22. Juni 1986 erinnert sich Uwe Trapp nur zu gut. Heiß sei es gewesen, Sonnenschein am ganzen Wochenende. Bestes Wetter, um ein besonderes Fest zu feiern. Eines, das es in dieser Größenordnung so oft nicht gegeben hatte in Stendal: Die 21. Arbeiterfestspiele, eines der größten Kulturereignisse der DDR. „Die ganze Stadt war auf den Beinen. Egal, ob in der Innenstadt oder im Stadtsee-Gebiet“, erzählt Uwe Trapp.