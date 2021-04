Bei Großimpftag erhalten 900 Senioren aus Stendal ihre Erstimpfung mit Biontech

Für den reibungslosen Ablauf sorgen die gut vorbereiteten Impfstrecken mit kurzen Wegen. Nach dem Arztgespräch (hier die Tische links im Bild) geht es direkt zur Impfung in einen der Pavillons und von dort zum kurzen Warten in den hinteren Bereich.

Stendal

Peter Kaltschmidt ist die Erleichterung richtig anzusehen – und ein bisschen auch Freude. Beides, weil es endlich geklappt hat mit der Impfung. Denn insgesamt 97-mal habe er erfolglos versucht, über die bundesweite Hotline einen Termin im Stendaler Impfzentrum zu bekommen, erzählt der 87-jährige Stendaler. Darum sei er froh gewesen, als der Landkreis die dezentralen Impfaktionen für alle neun Einheits- und Verbandsgemeinden angekündigt hatte. Dass die Terminvergabe dann reibungslos über die Stadtverwaltung lief, dafür findet der Ehrenvorsitzende des Tennis-Clubs Stendal 1912 nur lobende Worte. „Die Mitarbeiter vor Ort wissen doch besser Bescheid“, sagt Peter Kaltschmidt, nachdem er seine Biontech-Impfung bekommen hat – „in den rechten Arm, bitte, denn ich bin Linkshänder“.

Johanniter-Ärzte aus Stendal wollen Entschädigung für Impfeinsatz spenden

Auch wenn es am Eingang zur Bürgerparkhalle, bei der Anmeldung, etwas länger dauert und sich eine Schlange bildet, in der Halle selbst läuft es wie am Schnürchen. An fünf Plätzen sitzen Ärzte für das Aufklärungsgespräch. Vor allem sind es Ärzte vom Johanniter-Krankenhaus Stendal. Weil sie in ihrer Arbeitszeit dafür freigestellt wurden, wollen die Mediziner die Aufwandsentschädigung für den Impfeinsatz für soziale Projekte spenden. Mit dabei waren gestern aber auch wieder die Ärzte im Ruhestand Elisabeth und Dr. Uwe Pommrich aus Osterburg. Für das Rentner-Paar war es der 25. Ganztageseinsatz zum Impfen, in den vergangenen Wochen hat das Paar vor allem das Impfzentrum unterstützt. Ihre Erfahrungen: „Die Leute sind sehr zugewandt, sind gut vorbereitet. Vor allem freuen sie sich aber, dass sie endlich an der Reihe sind“, sagt Uwe Pommrich.

Die Ärzte im Ruhestand Elisabeth und Dr. Uwe Pommrich aus Osterburg unterstützen seit Wochen die Impfangebote im Landkreis Stendal.

Das bestätigt auch Christian Michael vom DRK-Kreisverband „Östliche Altmark“ und vor Ort verantwortlich für die Großimpfaktion. So wie in den anderen Orten, in denen seit dem 6. April im Landkreis geimpft wird, müsse sich in der ersten Stunde alles einspielen, „aber dann läuft es rund“. So auch gestern in Stendal. Für den ersten Tag waren rund 900 Termine vergeben worden, heute sollen rund 650 Frauen und Männer ihre Erstimpfung bekommen. Hinzu kommen zirka 20 Hausbesuche bei den Impfwilligen, die selbst nicht mehr zur Halle kommen können. Damit keine Termine verfallen, war das Zulassungsalter für die Aktion auf 76 Jahre gesenkt worden. Anfangs sollten nur die über 80-Jährigen an die Reihe kommen.

Ursprünglich waren für Stendal drei Tage eingeplant. „Die Erfahrungen haben uns aber gezeigt, dass die angemeldeten Personen in zwei Tagen zu schaffen sind“, erklärte Landrat Patrick Puhlmann.

Bernd Birkholz (links) von der Johanniter-Unfall-Hilfe gab dem 87-jährigen Peter Kaltschmidt in Stendal seine Erstimpfung.

Für alle Beteiligten – Mitarbeiter des Impfzentrums, Helfer von der Bundeswehr und Mitarbeiter der Kommunen – war die Großimpfaktion eine logistische Leistung. So wurde zum Beispiel am Dienstag nach dem Impfen in Goldbeck abgebaut und noch am Abend die Halle in Stendal vorbereitet, damit es morgens um 8 Uhr gleich losgehen konnte. Die Ersten waren schon deutlich früher da.

Verwaltungsmitarbeiter aus Stendal begleiten Senioren zu den Impfstationen

Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung begleiten die Männer und Frauen zu den einzelnen Stationen, alles läuft ruhig und entspannt ab. „Nach zirka 25 Minuten ist jeder durch, die 15 Minuten Warten nach der Impfung inbegriffen“, sagt Christian Michael. Wo es Verzögerungen geben kann, ist beim Ausfüllen der Unterlagen. Viele haben sie im Vorfeld ausgedruckt – manchmal aber nicht die richtigen für Biontech, denn für die verschiedenen Impfstoffe gibt es verschiedene Erklärungen. Dann ist da noch die Frage nach dem Impfausweis. Geschätzt kommt in dieser Altersgruppe etwa die Hälfte ohne Impfausweis. „Das ist kein Problem, sie bekommen eine Ersatzbescheinigung“, so Michael.

Monika Kreiser aus Stendal sprach Landrat Patrick Puhlmann (SPD) direkt an, um ein Lob für die sehr gute Organisation des Impftages in Stendal auszusprechen.

Während Landrat Patrick Puhlmann gerade lobend über die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen spricht, kommt Monika Kreiser auf ihn zu. „Danke für die gute Organisation. Es hat alles reibungslos geklappt, es ging richtig zügig. Wir sind zufrieden“, sagt die 80-jährige Stendalerin. Auch sie hatte in den Wochen zuvor oft erfolglos versucht, über die Hotline einen Termin zu bekommen. „Da wurde ich nur vertröstet“, erzählt sie. Umso größer sind gestern ihre Freude und ihr Dank und ihr „ganz großes Lob“ an die Verantwortlichen und alle Helfer.