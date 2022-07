Bein Kinder- und Familienfest in Stendal den Beruf des Feuerwehrmann kennenlernen

Familien kamen zum Kinder- und Familienfest am Stadtsee in Stendal. Für die Kinder gab es zahlreiche Angebote.

Kinder probierten beim Kinder- und Familienfest am Stadtsee in stendal das Löschen aus. Foto: Gerhard Draschowski

Stendal - Das Kinder- und Familienfest zog am Sonnabend (18. August) zahlreiche Familien an den Stadtsee in Stendal. Neben einem bunten Bühnenprogramm stellten Vereine und Organisationen ihre Arbeit vor und boten Mitmachgelegenheiten zum Malen und Basteln an. Ein Angebot kam von der Kinder- und Jugendfeuerwehr Stendal.