Noch liegen einige der Fitnessgeräte für den neuen Parcours in der Sporthalle in Iden. Doch schon bald sollen die Geräte für alle zur Verfügung stehen.

An der Sporthalle in Iden befinden sich neue Fitnessgeräte. Michael Kuhle von der beauftragten Firma Fefa ist noch mit dem Weg, der eine wassergebundene Decke erhielt, beschäftigt.

Iden - Der Bereich an der Sporthalle in Iden wurde in den vergangenen Wochen ordentlich aufgewertet. Acht Trainingselemente aus robustem Edelstahl sollen künftig sportbegeisterte Bürger zum Sport unter freiem Himmel einladen. Noch sind die von

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

der Gemeinde neu erworbenen Geräte gesperrt, die Arbeiten dort noch nicht abgeschlossen. Allerdings befinden sich die Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens Fefa in Iden auf der Zielgeraden.