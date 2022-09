Bekommt Stendal nun doch seine 1000-Jahr-Feier?

Stendals Kulturausschuss-Vorsitzender Rico Goroncy bringt endlich Bewegung in die Diskussion um eine 1000-Jahr-Feier. Er fordert ein Konzept von der Stadt.

Stendal - Ach, das könnte schön sein: „1000 Jahre wir in Stendal“ – gefeiert mit einem Fest auf dem Marktplatz. Ein Fest, bei dem sich alles um die magische Zahl 1000 dreht: 1000 Minuten Musik. 1000 Kaffee- und Kuchengedecke. 1000 Sängerinnen und Sänger, die das Rolandlied schmettern. 1000 bunte Luftballons, die in den Himmel steigen … Nur, darum hat sich die Stadt bisher nicht gekümmert. Bleibt das so?