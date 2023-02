Beim Tag der offenen Tür im Berufsschulzentrum (BSZ) in Stendal wurden Interessierten einiges geboten.

Michelle Sparer und Leon Waff vom Berufsschulzentrum Stendal schleifen ein Metallherz so lange zurecht, bis es die gewünschte Form hat.

Stendal - Am Nachmittag des 24. Februar konnten sich zahlreiche Besucher beim Tag der offenen Tür in der Berufsfachschule im Berufsschulzentrum (BSZ) ein Bild von künstlerischen Berufen, darunter die gestaltungstechnische Assistenz, machen, während die Berufsschüler der Agrarwirtschaft und Bautechnik veranschaulichten, wie Pflanzen am besten gedeihen.