Berufsschule in Stendal steht ohne Leitung da

Das Berufsschulzentrum in Stendal hat ein Problem. Die Stellen des Schulleiters und des Stellvertreters sind nicht besetzt. Hätte das verhindert werden können?

Stendal - Die Freude ist groß. Endlich ist die Leitung der Berufsschule wieder besetzt, nachdem sie fast vier Jahre vakant war. Und dann noch mit einer Lehrerin, die weithin einen hervorragenden Ruf genießt. Bei Schülern und Kollegen gleichermaßen. Kein Wunder, dass man in Salzwedel entspannt in die Sommerferien geht und sich umso mehr aufs neue Schuljahr freut, wenn Antje Tepper ihren Dienst antritt. Eine ganz andere Stimmung herrscht dagegen in Stendal.