Bescherung wird für 140 Nachwuchsfeuerwehrleute rund um Tangerhütte vorgezogen

Weil Corona keine gemeinsame Jahresabschlussveranstaltung für die rund 140 Kinder und Jugendlichen in den Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte möglich machte, wurden sie jetzt an ihren Standorten beschert. Die Gemeindejugendwarte hatten einige Überraschungen vorbereitet.

Geschenke gab es auch für die Kinderfeuerwehr in Tangerhütte.

Tangerhütte - Weil in diesem Jahr aufgrund der Coronaauflagen den geplanten, gemeinsamen Jahresabschluss der Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ausfallen musste, ließen sich Gemeindejugendwart Sebastian Knull und seine Mannschaft etwas anderes für den Nachwuchs in den Ortswehren einfallen.