Bingo-Jackpot geknackt: Millionengewinn im Landkreis Stendal

Magdeburg - Mit Bingo, der Umweltlotterie von Lotto, ist ein Spieler im Landkreis Stendal Millionär geworden. Er knackte den Jackpot. Als einzigem Teilnehmer in allen teilnehmenden sieben Bundesländern gelang dem Glückspilz am Sonntagabend ein Dreifach-Bingo, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte.

Das heißt, dreimal jeweils fünf Zahlen in einer waagerechten, senkrechten oder diagonalen Reihe waren richtig. Der Gewinn beträgt 1.014.518,50 Euro, wie es hieß. Das Bingo-Los kostete 3,60 Euro und wurde in einer Lotto-Verkaufsstelle im Landkreis Stendal gekauft.

„In Sachsen-Anhalt werden jede Woche rund 23.000 Bingo-Lose gespielt - davon zirka 5.000 im Altmarkkreis Salzwedel und im Landkreis Stendal“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.