Die Einheitsgemeinde Bismark führt für ihre beiden Freibäder einen Abendtarif ein. Das entschied am Mittwoch der Stadtrat. Ein großes Problem besteht zum Beginn der Badesaison darin, dass für den Kiosk am Bismarker Kolk noch kein Betreiber gefunden wurde.

Im vergangenen Jahr wurde auf der Fläche vor dem geöffneten Kiosk am Bismarker Kolk noch getanzt. Getanzt werden kann auch in diesem Jahr, für den Verkaufs-Kiosk wird aber noch händeringend ein Betreiber gesucht.

Bismark - Aus den Eintrittskarten für die Freibäder der Einheitsgemeinde Bismark werden Tageskarten, die aber wie Eintrittskarten genutzt werden sollen. So lautete am Mittwoch zumindest ein Beschluss des Stadtrates, den nun nicht unbedingt jeder Freibad-Benutzer verstehen muss. Dem Beschluss war eine zum Teil wirre Diskussion vorausgegangen. Wobei es im Ursprung nur darum ging, ob es für die Freibäder am Bismarker Kolk und für das Waldschwimmbad in Möllenbeck ein Tages-Ticket geben soll, mit dem man an dem betreffenden Tag das Bad zwischenzeitlich verlassen kann und beim Wiedereintritt nicht erneut zur Kasse gebeten wird.