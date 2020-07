Ein verdächtiges Päckchen hat am Montagmorgen einen Großeinsatz in Stendal ausgelöst

Von Siegfried Denzel

Morgendlicher Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Stendaler Postfiliale: Mitarbeiter der Filiale hatten unmittelbar vor Geschäftsbeginn bemerkt, dass aus einem Paket eine übelriechende Flüssigkeit austritt. Daraufhin eilten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot in der Fußgängerzone an, sperrten die Geschäftsstraße für Passanten – und wenig später nahmen sich die Wehrleute in Vollschutz des Päckchens an.

Nach Worten von Polizeisprecherin Tanja Köhnke gibt es jedoch keinen Hinweis auf einen Anschlag. Sonst, so ließ sie durchblicken, wäre die Breite Straße viel weiträumiger abgesperrt worden. Wahrscheinlichstes Szenario sei ein Transportschaden. Im Laufe des Tages wollen Feuerwehr und Polizei klären, um was für eine Flüssigkeit es sich handelte. Foto: Siegfried Denzel