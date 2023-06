Diamantene Hochzeit Blumenmädchen von damals gratuliert Tangermünder Paar

Vor 60 Jahren hatten sich Regina und Erhard Danker in der kleinen Kirche von Miltern bei Tangermünde das Eheversprechen gegeben. Am Mittwoch feierten sie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gotteshaus, im Dorfgemeinschaftshaus von Miltern, ihre diamantene Hochzeit.