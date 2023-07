Stendal/Magdeburg - 125 Körperkameras (Bodycams) sollen im dritten Quartal in der Polizeiinspektion Stendal eintreffen. Ihr Einsatz ist zunächst als Erprobungsphase gedacht. Die Technik soll zu mehr Rechtssicherheit bei Polizeieinsätzen beitragen. Doch ob das so eintritt, daran haben Kritiker ihre Zweifel.

Vor allem das Auslösen der Aufnahmefunktion ist umstritten. Die Grundlage dafür ist das „Gesetz über die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Sachsen-Anhalt“, wie die Pressestelle des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt auf Volksstimme-Anfrage mitteilt.

Gesetz zu Bodycams trifft nur allgemeine Regelungen

Doch dort ist nur allgemein geregelt, wann die Polizei „personenbezogene Daten einer Person durch den Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen“ anfertigen darf. Nämlich „bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten“.

Die zweite vom Ministerium genannte Rechtsgrundlage erläutert die Orte, an denen die Polizei Einsatzvideos aufzeichnen darf. Es handelt sich dabei um „Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen“. Denn dieses „dürfen zum Zwecke der Gefahrenabwehr während der Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit betreten werden“.

Kein Schutz vor eventueller Polizeigewalt

Diesen Bestimmungen liegt vor allem der polizeiliche Einsatzzweck zugrunde. Doch eine der Hoffnungen, die mit dem Einsatz von Bodycams verbunden war, erüllen sie nicht. Die Dokumentation möglichen polizeilichen Fehlverhaltens. So etwas kommt zwar nicht gehäuft vor, doch gibt es immer mal wieder Einsätze, bei denen die Härte und/oder das Vorgehen von Polizeibeamten kritisiert werden. Ein verpflichtendes Einschalten der Bodycams könnte diesen Tendenzen entgegenwirken.

Doch ist das bisher in keinem Einsatzszenario lückenlos möglich. Denn am Ende entscheidet stets die Polizei, ob und wann gefilmt wird. Im Wikipedia-Eintrag zum Thema Bodycams sind drei Fälle von polizeilichem Schusswaffeneinsatz aufgeführt, in denen die Bodycams nicht eingeschaltet waren, als tödliche Schüsse fielen. In den USA sind Bodycams weit verbreitet und dennoch kommt es dort häufig zu polizeilichen Übergriffen.

Menschen verhalten sich gesetzestreuer, wenn sie gefilmt werden

Umstritten ist auch die deeskalierende Wirkung der Körperkameras. In der Theorie verhalten sich Menschen anders – in diesem Fall gesetzestreuer, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden.

Apropos wissen, dass man gefilmt wird: Bei der Vorstellung des Pilotprojekts zu Bodycams in Sachsen-Anhalt waren die Beamten noch beschriftet und mit der grafischen Darstellung einer Kamera (Vignette) ausgestattet. Ob das ab Herbst in Stendal der Fall sein wird, wird „aktuell noch geprüft“, heißt es aus dem Ministerium.