„Bombe“ im Ranzen: Sekundarschule Bismark wird evakuiert

Fünftklässler in Bismark will „granatenförmigen Gegenstand“ seinen Klassenkameraden zeigen

Bismark - Bombenalarm in der Sekundarschule in Bismark: Ein Schüler der 5. Klasse bringt einen verrosteten zylindrischen Gegenstand in seiner Mappe mit in die Schule. „Die Kollegin, die Aufsicht hatte, bemerkte es und reagierte sofort“, berichtet Schulleiterin Birgit Smirnow. Sie selbst informierte um 7.15 Uhr die Polizei über ein „besonderes Vorkommnis“. „Wir haben die Schule dann sofort evakuiert.“