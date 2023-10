Der Verdacht auf einen Bombenfund soll die Arbeiten an der Hallstraße in Stendal vorläufig gestoppt haben. So lautet zumindest das Gerücht. Die Volksstimme hakte nach.

Bombenfund in der Hallstraße in Stendal? Das ist dran am Gerücht

Wurden die Bauarbeiten an der Hallstraße in Stendal wegen einem Bombenfund gestoppt?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Baustopp in der Hallstraße in Stendal. Der Grund: Verdacht auf einen Bombenfund. So haben es zumindest besorgte Bürger der Volksstimme gemeldet. Auch in den sozialen Medien werden die Informationen geteilt. „Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Arbeiten nach Auswertung der Luftbilder untersagt“, heißt es in einer Facebook-Gruppe.