Brand an Bahngleisen bei Stendal – Zugreisende sitzen fest

An Bahngleisen bei Stendal haben Böschungen gebrannt. Züge aus und in Richtung Magdeburg verspäteten sich. Die Feuerwehr bewahrte einen Fleischereibetrieb vor Schlimmerem.

Die Feuerwehr Lüderitz/Groß Schwarzlosen hat den Brand an den Gleisen kurz vor Stendal von der östlichen Seite aus bekämpft.

Stendal - Wieder brennt die Böschung an der Bahnstrecke Magdeburg-Stendal und wieder wird der Zugverkehr lahmgelegt. Diesmal sind mehrere Brände entlang der Gleise auf etwa 6 Kilometer Länge an der Stadtgrenze in Stendal ausgebrochen. Im Bereich Heerener Straße und B189, Ortsumfahrung Stendal.