Brandserie in Stendal: Ein Block hat Angst

Fast im Wochentakt legt ein unbekannter Täter Feuer in einem Fünfgeschosser in Stendal. Bei den Bewohnern macht sich Verzweiflung breit.

Marianne Krüger (links) und Inge Holz leben in Stendal seit Jahren Tür an Tür im Wohnblock. Einst fühlten sie sich unglaublich wohl in dem Haus. Damit ist es vorbei, seit ein Brandstifter Unruhe stiftet.

Stendal - Plötzlich klingelt es an der Tür. Die Nachbarin hat Blumen in der Hand, gratuliert Marianne Krüger zum Geburtstag. Stolze 81 Jahre zählt die rüstige Rentnerin jetzt. Nur zum Feiern sei ihr an diesem Montag leider überhaupt nicht zumute, sagt sie mit einem Anflug von Verzweiflung in der Stimme.